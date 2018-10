That set of live wallpapers for the OnePlus 6T made us think of other stock images available for some of the more popular Android phones. Many of you may still ignore such images but there are people who look forward to Stock Wallpapers because they tell stories of a certain brand or model. One Redditor shared a link where all your favorite phone wallpapers are saved. An entire collection is available for your consumption. Feel free to check each and every image.

The whole package measures 2.22GB already on Google Photos. You can choose to download one image or download all.

Those OnePlus 6T Live Wallpapers are just a few examples. We can see a lot of smartphone models on the Google Photos page. Here is a complete list of the smartphones and other devices that have sets of wallpapers for the consumers:

• ANDROID. Android Pie, Android O

• GOOGLE. Google PixelBook, Google Pixel Slate, Google Pixel 3, Pixel 3 XL (Leaked), Google Fuchsia OS, Google Pixel 2

• ASUS. Asus Zenfone AR, Asus Zenfone 4 Max Plus, Asus Zenfone 4 Max, Asus Zenfone 4 Selfie pro, Asus Zenfone 4 Max, Asus Zenfone 4 Selfie pro, Asus Zenfone Lite L1

• HTC. HTC U11 Life, HTC U11 Plus, HTC U11

• HUAWEI. Huawei Mate 20 / 20Pro / 20X, Huawei Mate RS Porsche Design, Huawei Nova 3, Huawei V8, Honor Note 10, Huawei Nova 3e, Huawei P20, Huawei Mate 10 Porsche Design, Huawei Enjoy 7S, Huawei Nova 2S, Honor V10, Huawei Honor 7X, Huawei Honor 9, Honor 8 Pro (V9), Huawei Maimang 6, Huawei Mate10 & Mate 10 Pro, Huawei Nova 2, Huawei NEXUS 6P, Huawei Mate 9, Huawei Matebook 2017, Huawei P10/P10 Plus

• LENOVO. Lenovo K6, Lenovo K900 Lenovo A7700

• LG. LG X5 2018, LG K30, LG X Venture, LG Style3 Plus, LG V30, LG G6

• MEIZU. Meizu 16 Plus, Meizu U20, Meizu pro 7 plus

• MOTOROLA. Motorola Moto Z3, Moto Z 2018, Moto G5s Plus, Moto Z2 Force, Moto X4, Moto G5 Plus, Moto Z2 Play

• NOKIA. Nokia 8 Sirocco, Nokia X5 2018, Nokia 7, Nokia 2, Nokia 9 (Nokia 3,5,6)

• ONEPLUS. OnePlus 6T, One Plus 6, OnePlus 3T, OnePlus 5, OnePlus 5 JCC Limited Edition, OnePlus 5T Star Wars Edition, OnePlus 5T

• OPPO. Oppo Realme 1, Oppo A83, OPPO R15, OPPO R11S, OPPO R11, OPPO R11

• RAZER. Razer Phone

• SAMSUNG. Samsung Galaxy A9 (2018), Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy J2 2018, Samsung Galaxy A8 2018, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy J7 2017, Samsung Galaxy Tab S4, Samsung Galaxy S9 Leaked Wallpaper, Samsung Galaxy C8, Samsung Galaxy Tab A 2017

• SONY. Sony Xperia XA2, Sony Xperia XZ1, Sony XZ1 Compact

• SHARP. Sharp Aquos S2, Sharp Aquos Z3

• VIVO. VIVO X20 Plus

• XIAOMI. Xiaomi Mi Mix 3, Xiaomi Mi Mix 3 Special Edition, Xiaomi Mi Mix 2, Xiaomi Mi mix 2s, Xiaomi Mi A2, Xiaomi Mi Max 3, Mi NoteBook Pro, Xiaomi Mi A1 (5X), Xiaomi MIUI 9, Redmi 6 Pro, Redmi 5 Plus, Redmi 5/5+, Xiaomi Mi 6

• ZTE. ZTE Nubila Z11, ZTE Nubila Z17, ZTE Nubia Z17 Mini S, ZTE MiFavor UI 5.0, ZTE Nubia Z17S, ZTE Blade V9, ZTE Axon M

• OS: Flyme OS 6, MIUI 9

• OTHERS. Techno Camon i2, Techno Camon X, Paranoid Android 2018, Resurrection Remix, MIDIGI Z Pro, Micromax Canvas Evok Note, Coolpad Mega 2.5D, Ulefone MIX, Infinix Zero 5, ELEPHONE P9000, ELEPHONE P8, Inifinix Note 4, TCL M3G 3S, Paranoid Android 2017, Samsung DeX, Coolpad Coolplay 6, UMIDIGI Crystal, Infinix X603, Essential Phone

• APPLE. Apple iPad Pro 2018, Apple macOS Mojave. Apple iPhone XS, XS Max, XR, MacBook Pro 2018, Apple iPhone X, Apple iOS 11, Apple iPad Pro 2017, Apple ios 11 Beta Version, iOS 9 iOS 8, Apple iOS 10, IOS 12

• MICROSOFT. Microsoft Surface Hub 2, Microsoft Surface Pro 6 Microsoft Surface laptop 2, Microsoft Surface Studio 2, Microsoft Surface Go, and Windows 10

VIA: Reddit